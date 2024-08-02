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Чемпионат мира по городошному спорту стартовал в Молодечно
Рожденная народом современная спортивная игра. Речь о городках. В Молодечно официально дали старт чемпионату мира по городошному спорту. За награды сражаются 19 стран со всего мира, а это почти 150 человек. Канада, Россия, Германия, Казахстан - география участников впечатляет. Подробности у Максима Кембеля.
Спустя 15 лет Молодечно вновь принимает чемпионат мира по городошному спорту. В заявке почти 150 спортсменов из 19 стран мира. Кстати, Беларусь и Россия - основатели классических городков. Поэтому наша сборная - один из главных фаворитов планетарного форума.
Команды разделены на две подгруппы: А и Б. В первой соревнуются профессионалы (Беларусь, Россия и Германия). Во второй любители, которых оказалось очень много (Куба, Китай, Экваториальная Гвинея и многие другие). Поэтому в реалиях современных городки - это больше чем просто спорт.
Надежда Павлова, председатель Международной федерации городошного спорта (Россия):
Александр Барауля, замминистра спорта и туризма Беларуси:
Кроме классических, есть еще финские и еврогородки. Чемпионат мира проводится по всем трем дисциплинам.
Не зря Беларусь считают фаворитом. В составе нашей команды четырехкратная чемпионка мира Галина Жаворонкова. Спортсмен опытный и титулованный. На домашний чемпионат мира настрой самый боевой.
Галина Жаворонкова, четырехкратная чемпионка мира по городошному спорту:
Не забываем, конечно, о гостях, которые приехали на гостеприимную белорусскую землю. В этом случае просто нужно послушать, что они говорят. И вы все поймете.
Йорданес Моралес, участник соревнований (Куба):
Какие-то санкции, какие-то ограничения. Для настоящего спорта нет преград. Беларусь уже в тысячный раз подтверждает это на деле. Что касается чемпионата мира, то завершится он 8 августа. Поэтому следим за турниром и болеем за Беларусь.
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