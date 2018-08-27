Триумфальном выступлении белорусов на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Свой статус одной из самых сильных на планете в очередной раз подтвердила сборная Беларуси. Речь о гребле на байдарках и каноэ и триумфальном выступлении белорусов на чемпионате мира. Он накануне завершился в Португалии. 3 золотые награды, 2 серебряные и еще 3 бронзовые позволили нашей команде в общем медальном зачете занять высокое четвертое место среди 80 стран, представленных на планетарном форуме. Чемпионами планеты стали Артем Козырь, Глеб Солодуха, Денис Махлай, Алена Ноздрева и Камилла Бобр. Буквально несколько минут назад самолет со сборной Беларуси приземлился в Национальном аэропорту Минск. Героев турнира встречает наш корреспондент Станислав Липский (прямое включение).