Чемпионат мира по хоккею - большой хоккейный гайд

Сегодня все внимание хоккейных болельщиков приковано к Латвии. Кстати, следят фанаты за мастерами клюшек и шайб только благодаря телетрансляциям. Но, возможно, со следующей недели зрители появятся на трибунах - как будто в Риге за пару дней победят коронавирус. Планетарное первенство в самом разгаре. Стартовал турнир в пятницу, а завершится 6 июня. Белорусская сборная провела уже два поединка против команд Словакии и Швеции.



Все, что нужно знать о мировом чемпионате в Риге: формат, ограничения, фавориты, звезды, итоги первых матчей, амбиции белорусов и другие подробности.



Большой хоккейный гайд подготовила Кристина Камыш. Спустя два года паузы - большой хоккей взял старт. Чемпионат планеты мы ждали непривычно долго. Из-за пандемии коронавируса форум в Швейцарии 12 месяцев назад был отменен. Но вот 16 лучших команд мира вновь борются за золото.



Изначально планировалось, что первенство пройдет в Латвии и Беларуси

Однако в январе Международная федерация хоккея приняла решение перенести минскую часть турнира из-за цитата: "Соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации".

Матчи проходят на "Арене-Рига" и в Олимпийском спортивном центре. И если с первым комплексом все в порядке, то второму объекту не достает тренировочного льда. Поэтому оргкомитет готовил дополнительную площадку на территории рижского стадиона "Даугава". С приключениями, задержками и денежным штрафом объект был сдан в эксплуатацию до старта форума.

Дмитрий Аврамчик, хоккейный блогер

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Одна из основных статей возможного дохода - болельщики на трибунах. Вообще по планам чемпионат мира должен был пройти без зрителей из-за COVID-19. Однако тремя днями ранее Сейм Латвии обязал правительство страны допустить фанатов. Ожидается, что трибуны частично заполнятся в четверг. Стоимость одного квитка составит как минимум 100 евро.





Все причастные к хоккею живут в пузыре

Что касается коронавируса, то все причастные к хоккею живут в пузыре. Подготовлено две гостиницы для команд и судьей. Они полностью отрезаны от внешнего мира. Только до старта чемпионата планеты игроки и тренеры сдали более 2 750 тестов. А еще все прошли карантин по прилету.

Пауза в два года между планетарными форумами не могла не сказаться на ростерах сборных. Многие команды значительно омолодились. За примером далеко ходить не нужно. В составе белорусов - 12 дебютантов на чемпионате. Позднее начало сезона в НХЛ сильно повлияло на заявки коллективов. Но те представители сильнейшей хоккейной лиги мира, что освободились от клубных обязанностей, воюют на льду. Посмотреть есть на кого.



О формате первенства

16 сборных разделены на 2 группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из октета. Коллективы, которые займут с 5 по 8 места, завершат выступление на форуме. Главное отличие рижского чемпионата от предыдущих: в нынешнем розыгрыше все участники защищены от вылета и понижения в классе, так как турниры в низших дивизионах были отменены из-за пандемии COVID-19.

По словам ряда игроков, у главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова есть план - выиграть в Риге медали. На чемпионате национальная команда стартовала неудачно. Поражение от неудобного соперника Словакии - 2:5. Сегодня проигрыш от шведов. А это значит, чтобы выполнить задачу минимум, пробиться в плей-офф, осечек допускать нельзя.

Дмитрий Басков, глава Белорусской федерации хоккея:



Уже завтра в 20:15 Беларусь начнет матч против Чехии. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".



