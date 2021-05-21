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Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге: Беларусь играет против Словакии
Событие, которого ждали любители спорта два года. Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге. В 2020 планетарный форум не состоялся из-за пандемии, поэтому в этом году к турниру внимание повышенное. В первых играх чемпионата Россия победила Чехию 4:3, Германия не оставила шансов Италии - 9:4. Наша команда в эти минуты в своем стартовом матче встречается со Словакией, счет 3:0в пользу соперников белорусов.
Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Михаил Захаров сегодня определился с капитаном сборной - им выбран Егор Шарангович. Он блестяще выступил в своем дебютном сезоне в НХЛ. Вместе болеем за Беларусь!
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