Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге: Беларусь играет против Словакии

Событие, которого ждали любители спорта два года. Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге. В 2020 планетарный форум не состоялся из-за пандемии, поэтому в этом году к турниру внимание повышенное. В первых играх чемпионата Россия победила Чехию 4:3, Германия не оставила шансов Италии - 9:4. Наша команда в эти минуты в своем стартовом матче встречается со Словакией, счет 3:0в пользу соперников белорусов.