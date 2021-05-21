ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге: Беларусь играет против Словакии

Событие, которого ждали любители спорта два года. Чемпионат мира по хоккею сегодня стартовал в Риге. В 2020 планетарный форум не состоялся из-за пандемии, поэтому в этом году к турниру внимание повышенное. В первых играх чемпионата Россия победила Чехию 4:3, Германия не оставила шансов Италии - 9:4. Наша команда в эти минуты в своем стартовом матче встречается со Словакией, счет 3:0в пользу соперников белорусов.

Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Михаил Захаров сегодня определился с капитаном сборной - им выбран Егор Шарангович. Он блестяще выступил в своем дебютном сезоне в НХЛ. Вместе болеем за Беларусь!


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все