Чемпионат мира по хоккею в мае 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии

Ранее обсуждалось, что минско-рижский турнир будет сдвинут на 12 месяцев вперед из-за переноса планетарного форума нынешнего года в Швейцарии. Альпийцы уже запустили процесс возвращения билетов болельщикам.В то же время глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что организация обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года на две недели позже. Турнир должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии. Также функционер отметил, что полная отмена первенства, которое должно было состояться в Цюрихе и Лозанне, может внести коррективы в планы по проведению и последующих чемпионатов мира. Также Рене Фазель сообщил, что следующая возможность для Швейцарии провести чемпионат мира будет в 2026 году. До этого все места планетарных форумов расписаны.