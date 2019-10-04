Чемпионат мира по легкой атлетике. День 8-й. Болеем за Максима Недосекова

Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту - Максим Недосеков - сегодня поборется за медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Лидер мирового сезона в этой дисциплине на матчевой встрече Европа - США на минском стадионе "Динамо" осуществил попытку в 2 метра 35 сантиметров. В квалификации же планетарного форума Недосеков взял высоту два 26. Борьба за пьедестал начнется сегодня в 20:15. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5". А в 23:30 на дистанцию выйдет Александр Ляхович в спортивной ходьбе на 20 километров.