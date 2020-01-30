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Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях в китайском Нанкине перенесен на следующий год
Из-за вспышки короновируса в Китае отменяются и крупные международные соревнования. Так, чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях перенесен на следующий год. В марте этого года его должен был принять Нанкин. Планетарный форум думали провести в других странах, кандидаты были, однако по итогу решили не рисковать, поскольку угроза распространения вируса и за пределами Поднебесной все еще существует. К слову, до апреля проведение всех спортивных первенств в Китае приостановлено.
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