Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год

Он должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу.Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

