3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на годnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/7d95ad7b-f5d7-45c5-bc95-ef4263e8492b/conversions/bdb4ce05-8320-4160-9948-7407dc13ccb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/7d95ad7b-f5d7-45c5-bc95-ef4263e8492b/conversions/bdb4ce05-8320-4160-9948-7407dc13ccb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/7d95ad7b-f5d7-45c5-bc95-ef4263e8492b/conversions/bdb4ce05-8320-4160-9948-7407dc13ccb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/7d95ad7b-f5d7-45c5-bc95-ef4263e8492b/conversions/bdb4ce05-8320-4160-9948-7407dc13ccb3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Он должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу.Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.