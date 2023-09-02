Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартует в Турции

2 сентября в Турции стартует чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Накануне в Стамбуле начала работать комиссия по допуску участников, состоялась жеребьевка команд. Белорусские спасатели - одни из фаворитов этой гонки. Подъем по штурмовой лестнице - первые испытания. Именно они ознаменуют начало мирового первенства.

Поздним вечером четверга белорусская делегация прибыла в Турцию. С 2022 года у спортсменов шли изнурительные тренировки, те, кто показал лучший результат, попали в Стамбул на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

По сравнению с прошлым годом состав команды несколько изменился. Двое новичков в мужской сборной и трое в женской. Есть и рокировка у спортсменов, в командных дисциплинах - это также результаты жесткого отбора.

В 2022 году чемпионат мира проходил в Узбекистане. Тогда золото Самарканда досталось нашей стране. Практически во всех дисциплинах белорусские спасатели оказались лучшими.

Главный соперник - огнеборцы из России. Вообще эта дисциплина была разработана в СССР еще в 30-х годах прошлого века. Поэтому один из лучших - выходцы постсоветских стран.