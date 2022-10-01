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Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в Узбекистане - белорусы в числе фаворитов
1 октября утром в Узбекистане стартовал чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Белорусская сборная - одна из фаворитов первенства: ежегодно спасатели нашей страны возвращаются с призовыми местами.
Комплекты наград разыграют в ближайшие 5 дней. Первое испытание для спасателей - подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Женский норматив - подняться на второй этаж с 8-килограммовой лестницей-штурмовкой. Уже известно, что белоруска Ирина Ванюк примет участие в финальном забеге по этой дисциплине.
На стадионе "Афросиаб" проходят старты у мужчин, спортсмены штурмуют башню высотой в 13 с половиной метров. В Самарканде работает и наша съемочная группа. На протяжении дня мы будем знакомить вас с последними данными с первенства мира.
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