Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит в Токио. За медали поспорят и белорусы

Первые комплекты наград чемпионата мира по прыжкам на батуте разыграют сегодня в Токио. За медали в мужском командном турнире поспорят и белорусы. Накануне наши спортсмены прошли в решающую стадию соревнований со второй суммой баллов. Больше только у китайцев. Прямая трансляция финальных состязаний начнется на "Беларусь 5" в 13:30.



