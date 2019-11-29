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Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит в Токио. За медали поспорят и белорусы

Первые комплекты наград чемпионата мира по прыжкам на батуте разыграют сегодня в Токио. За медали в мужском командном турнире поспорят и белорусы. Накануне наши спортсмены прошли в решающую стадию соревнований со второй суммой баллов. Больше только у китайцев. Прямая трансляция финальных состязаний начнется на "Беларусь 5" в 13:30.

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