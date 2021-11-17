Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Баку

Олимпийский чемпион Иван Литвинович, титулованный Олег Рябцев, а также опытная Татьяна Петреня в составе сборной Беларуси по прыжкам на батуте отправились на чемпионат мира, который с 18 по 21 ноября пройдет в Баку. А вот из-за проблем со здоровьем Владислав Гончаров в столицу Азербайджана не полетел - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Также в выездном составе много молодых спортсменов, которые постараются на мировом форуме проявить свои лучшие качества. За ходом соревнований следите в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".