Чемпионат мира по пятиборью перенесен из Китая в Мексику из-за коронавируса

В связи с переносом Сямынь станет хозяином соревнований в 2022 году, сообщает ТАСС. В этом году чемпионат мира пройдет в мексиканском Канкуне. Точные даты будут названы позднее.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

