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Чемпионат мира по пятиборью перенесен из Китая в Мексику из-за коронавируса

Чемпионат мира по пятиборью перенесен из Китая в Мексику из-за коронавируса

В связи с переносом Сямынь станет хозяином соревнований в 2022 году, сообщает ТАСС. В этом году чемпионат мира пройдет в мексиканском Канкуне. Точные даты будут названы позднее.

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