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Чемпионат мира по силовым видам спорта прошел в Минске

"Золотой тигр" - чемпионат мира по силовым видам спорта прошел сегодня в Минске. Его впервые за 17 лет принимала Беларусь.

В физкультурно-оздоровительном центре Фрунзенского района белорусской столицы собрались более сотни спортсменов, чтобы не только показать себя, но и воплотить свою мечту. Для кого-то пределом мечтаний стало получение звания "мастер спорта", а кто-то удачно замахнулся на новый мировой рекорд.

Стоит отметить достижения белорусов Вячеслава Хоронеко и Виктора Мацуры, которые провели удачные попытки в жиме лежа двух гирь весом 24 и 40 килограммов соответственно и стали также рекордсменами мира.

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