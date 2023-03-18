Чемпионат мира по силовым видам спорта прошел в Минске

"Золотой тигр" - чемпионат мира по силовым видам спорта прошел сегодня в Минске. Его впервые за 17 лет принимала Беларусь.

В физкультурно-оздоровительном центре Фрунзенского района белорусской столицы собрались более сотни спортсменов, чтобы не только показать себя, но и воплотить свою мечту. Для кого-то пределом мечтаний стало получение звания "мастер спорта", а кто-то удачно замахнулся на новый мировой рекорд.