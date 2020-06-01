Чемпионат по футболу продолжается. БАТЭ увеличивает отрыв

Первое брестское дерби остается за действующим чемпионом! Новичок Высшей лиги "Рух" открыл счет в матче 11-го тура, но в ответ на точный удар Абдулайе Диалло "Динамо" забило 4 мяча: дубль у Павла Савицкого, Сергей Кисляк и Денис Лаптев отличились по разу 4:1.



БАТЭ в Борисове сильнее "Ислочи" 1:0 - Неманья Милич забивает с пенальти. У "волков"в середине второго тайма был удален Момо Янсане, а в концовке встречи прямую красную карточку получил Алексей Янушкевич.



Борисовчане же увеличили отрыв от ближайшего преследователя. "Энергетик-БГУ" сыграл в сверхрезультативную ничью с "Витебском" 3:3 и отстает от лидера на три балла.



