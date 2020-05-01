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Чемпионат по футболу в Португалии возобновят 30 мая

В Португалии возобновят турнир. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Рестарт намечен на 30 мая. Командам нужно провести еще 10 туров. Встречи будут проходить при пустых трибунах.

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