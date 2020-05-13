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Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня

Сообщает официальный сайт лиги. В Примейре пока лидирует "Порту" на один балл опережая "Бенфику".

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