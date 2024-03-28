Белорусские биатлонисты завоевали золото смешанной эстафеты в Тюмени

Золотом в смешанной эстафете пополнилась копилка сборной Беларуси по биатлону на чемпионате России в Тюмени.

Фантастическая четверка лидеров - семья Смольских (Антон и Динара), Дмитрий Лазовский и Анна Сола - уверенно поднялись на высшую ступень пьедестала. На стадионе "Жемчужина Сибири" завершился и сингл-микст, где шансы на награду у одного из белорусских дуэтов были. Александр Якубовский подвел итоги соревновательного дня с главным тренером команды.