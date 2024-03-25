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Чемпионат России по биатлону стартовал в Тюмени

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. Соревнования принимает спортивный центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

У мужчин - спринтерская гонка. Лидер сборной Беларуси Антон Смольский отправится на трассу под 22-м номером.

В полдень на старт выйдут женщины. Первой на дистанцию отправится Анна Сола. Также белорусскую сборную представят Смольская, Сабитова и Куданова.

Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".

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