Чемпионат России по биатлону стартует 30 марта спринтерскими гонками - прямые трансляции на "Беларусь 5"

Менее двух часов остается до старта чемпионата России по биатлону. В Тюмени готовятся выступить и белорусские стреляющие лыжники. Сегодня в программе спринтерские гонки. В 9:00 начнут соревноваться мужчины. Из основного состава сборной Беларуси на дистанции увидим Дмитрия Лазовского и Никиту Лобастова, которые хорошо проявили себя две недели назад на Кубке Союза биатлонистов России. Чуть позже - в 12:30 - на лыжне появятся представительницы прекрасного пола. Здесь переживаем за Ирину Лещенко и Анну Солу. Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".