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Чемпионат России по биатлону завершится 31 марта
Чемпионат России по биатлону в олимпийских дисциплинах сегодня завершается в Тюмени. На стадионе "Жемчужина Сибири" в 12 часов состоится старт мужской эстафеты - заключительной гонки соревнований. Яркие эмоции и жаркая борьба гарантированы.
В новом выпуске проекта о биатлоне "Дай пять!" будут показаны самые яркие кадры этапа
На волне успехов белорусских биатлонистов на чемпионате России в Тюмени сегодня в рамках проекта Агентства теленовостей о биатлоне "Дай пять!" будут показаны самые яркие и победные кадры. В рамках этой программы авторская группа продолжает исследовать особенное внимание болельщиков к такому виду спорта, как биатлон. Кроме того спортивные журналисты подготовили репортаж из Тюмени, подвели итог выступлению сборной Беларуси на одном из главных стартов сезона, а также узнали все детали производства первой в стране винтовки для биатлона.
Эфир проекта АТН "Дай пять!" 31 марта в 16:00 на "Беларусь 1". Не пропустите!
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