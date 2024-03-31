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Чемпионат России по биатлону завершится 31 марта

Чемпионат России по биатлону в олимпийских дисциплинах сегодня завершается в Тюмени. На стадионе "Жемчужина Сибири" в 12 часов состоится старт мужской эстафеты - заключительной гонки соревнований. Яркие эмоции и жаркая борьба гарантированы.

В новом выпуске проекта о биатлоне "Дай пять!" будут показаны самые яркие кадры этапа

На волне успехов белорусских биатлонистов на чемпионате России в Тюмени сегодня в рамках проекта Агентства теленовостей о биатлоне "Дай пять!" будут показаны самые яркие и победные кадры. В рамках этой программы авторская группа продолжает исследовать особенное внимание болельщиков к такому виду спорта, как биатлон. Кроме того спортивные журналисты подготовили репортаж из Тюмени, подвели итог выступлению сборной Беларуси на одном из главных стартов сезона, а также узнали все детали производства первой в стране винтовки для биатлона.

Эфир проекта АТН "Дай пять!" 31 марта в 16:00 на "Беларусь 1". Не пропустите!

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