Чемпионат страны по футболу в прямом эфире на "Беларусь 5"

Чемпионат страны по футболу в прямом эфире белорусского спортивного канала. Сегодня двумя матчами стартует 17-й тур. В 18:40 трансляция из Гродно, где "Неман" примет "Слуцк". А в 20:40 - сигнал из Борисова. Лидер сезона перед стартом в Лиге чемпионов отработает взаимодействия в игре с футбольным клубом "Минск".