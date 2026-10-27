Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту пройдут в Баку

Глава белорусского спасательного ведомства встретился со спортсменами, которые представят нашу страну на мировом первенстве по пожарно-спасательному спорту в Баку. До старта чемпионатов мира - XXI среди мужчин и XII среди женщин - неделя.

В 2026 году в масштабных международных состязаниях ожидается выступления лучших огнеборцев из 14 стран-представительниц Европы и Азии.

Белорусские сборные - мужская и женская - заканчивают подготовку к предстоящим соревнованиям на учебно-тренировочных сборах дома, в Минске. Как было отмечено, командами, их тренерами и задействованными специалистами была проделана масштабная работа, учитывающая современные методики и индивидуальные особенности спортсменов, чтобы они смогли показать достойные результаты.

Спортсмены-спасатели со всего мира на протяжении 4 дней будут соревноваться в скорости, силе и выносливости, показывая, что опасная работа в жизни может быть захватывающим зрелищем. Каждый день - новая дисциплина: две индивидуальные, еще две - командные. В каждой присутствуют элементы пожарного дела.

Вадим Синявский пожелал белорусским командам достойно представить страну на мировом первенстве, нацелил на самоотдачу и коллективную поддержку.

Фото mchs.gov.by