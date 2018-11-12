Чемпионка Эльвира Герман стала героем проекта "Наши"

Главное открытие легкоатлетического сезона! Эльвира Герман, победившая на чемпионате Европы в беге с барьерами, стала героем проекта Агентства теленовостей "Наши". В октябре белоруска получила премию "Восходящая звезда", став лучшей молодой спортсменкой Европы. Уже сегодня Эльвира отправляется на предсезонные сборы, но перед этим рассказала о себе в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе. Впереди - Европейские игры - 2019 в Беларуси и Олимпиада-2020 в Токио.