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Чемпионка II Европейских игр по дзюдо Марина Слуцкая поделилась планами на будущее
С триумфом Марину Слуцкую поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. После победы медалистка уже в нашей студии рассказала о своих эмоциях, впечатлениях и, конечно же, значимости соревнований. Также чемпионка II Европейских игр по дзюдо поделилась мнением, почему завоевать награду оказалось непросто для ее коллег. Золотая медаль стала для 27-летней дзюдоистки самым значимым достижением в карьере. В 2017 Слуцкая выиграла чемпионат Европы, а в 2013 стала третьей на универсиаде в Казани.
Марина Слуцкая поделилась и планами на будущее. Заветное желание - попасть уже на Олимпийские игры, а также завоевать медаль чемпионата мира. Спортсменка отметила и атмосферу ІІ Европейских игр. Ее зарубежных коллег покорила «Чижовка-Арена» и, конечно же, красота белорусской столицы.
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