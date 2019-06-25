Чемпионка II Европейских игр по дзюдо Марина Слуцкая поделилась планами на будущее

С триумфом Марину Слуцкую поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. После победы медалистка уже в нашей студии рассказала о своих эмоциях, впечатлениях и, конечно же, значимости соревнований. Также чемпионка II Европейских игр по дзюдо поделилась мнением, почему завоевать награду оказалось непросто для ее коллег. Золотая медаль стала для 27-летней дзюдоистки самым значимым достижением в карьере. В 2017 Слуцкая выиграла чемпионат Европы, а в 2013 стала третьей на универсиаде в Казани.



Марина Слуцкая поделилась и планами на будущее. Заветное желание - попасть уже на Олимпийские игры, а также завоевать медаль чемпионата мира. Спортсменка отметила и атмосферу ІІ Европейских игр. Ее зарубежных коллег покорила «Чижовка-Арена» и, конечно же, красота белорусской столицы.