Чемпионки страны из Гомеля завершили выступление в Кубке ЕГФ

Победитель женского чемпионата Беларуси по гандболу "Гомель" завершил выступление в Кубке ЕГФ по итогам второго квалификационного раунда. Команда Томажа Чатера оба матча против датского "Хернинга" проводила на своей площадке. Во второй встрече южанки были сильнее 25:21, чего не хватило после поражения в первой игре 21:33.



