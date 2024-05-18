3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Чемпионы Беларуси по волейболу могут определиться 18 мая
Чемпионы Беларуси по волейболу как у женщин, так и у мужчин могут определиться уже 18 мая. Главные фавориты для этого должны подтвердить свой статус на деле. Так, "Минчанка" проведет третий матч финальной серии в Гродно против местного "Коммунальника". Девушки Ольги Пальчевской выиграли две предыдущие встречи, и в случае успеха сегодня они восьмой раз кряду и тринадцатый в истории клуба завоюют заветный трофей. Прямая трансляция состоится в 15:55 на телеканале "Беларусь 5".
А следом на спортивном канале следите за четвертым поединком между "Шахтером" и "Энергией". Встречу примет столичный Дворец спорта "Уручье". Гомельчане праздновали победу как раз на этой площадке и сегодня постараются восстановить статус-кво. А может "горняки" оформят восьмое чемпионство кряду? Узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 17:30.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов