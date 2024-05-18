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Чемпионы Беларуси по волейболу могут определиться 18 мая

Чемпионы Беларуси по волейболу как у женщин, так и у мужчин могут определиться уже 18 мая. Главные фавориты для этого должны подтвердить свой статус на деле. Так, "Минчанка" проведет третий матч финальной серии в Гродно против местного "Коммунальника". Девушки Ольги Пальчевской выиграли две предыдущие встречи, и в случае успеха сегодня они восьмой раз кряду и тринадцатый в истории клуба завоюют заветный трофей. Прямая трансляция состоится в 15:55 на телеканале "Беларусь 5".

А следом на спортивном канале следите за четвертым поединком между "Шахтером" и "Энергией". Встречу примет столичный Дворец спорта "Уручье". Гомельчане праздновали победу как раз на этой площадке и сегодня постараются восстановить статус-кво. А может "горняки" оформят восьмое чемпионство кряду? Узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 17:30.

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