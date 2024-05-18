Чемпионы Беларуси по волейболу могут определиться 18 мая

Чемпионы Беларуси по волейболу как у женщин, так и у мужчин могут определиться уже 18 мая. Главные фавориты для этого должны подтвердить свой статус на деле. Так, "Минчанка" проведет третий матч финальной серии в Гродно против местного "Коммунальника". Девушки Ольги Пальчевской выиграли две предыдущие встречи, и в случае успеха сегодня они восьмой раз кряду и тринадцатый в истории клуба завоюют заветный трофей. Прямая трансляция состоится в 15:55 на телеканале "Беларусь 5".