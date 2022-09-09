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Чемпионы и финалисты "Кожаного мяча" получили трофеи
Завершился финал республиканских соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Сегодня определились лучшие среди 32 команд в 4 возрастах у мальчиков и девочек. Напомним, участники не имеют права заниматься в специализированных школах. Так по идее организаторов проходит дополнительная селекция во всех уголках страны. Особенной эта победа стала для клуба из Витебской области
За многие годы впервые мы достойнейшим образом представляем Витебскую область и свой родной город Чашники. 4 года назад эта команда создана, мы шли к этому 4 года. В прошлом году были вторыми на области. Но в итоге ребятам сказал - в следующем году мы выиграем и пошумим хорошо на республике. И в итоге все получилось.
Призы получили не только игроки. Президентский спортивный клуб в своем Instagram- аккаунте провел конкурс "Футбол для всех", в котором за промежуток времени от 30 до 60 секунд нужно было начеканить мяч максимально возможное количество раз. В категории взрослых наибольшее впечатление произвел Денис.
Я просто решил, что стоя слишком просто, решил попробовать усложнить, чтобы как-то уравнять шансы других участников, и просто, чтобы было красиво.
Всего боролись за 13-й айфон более 350 конкурсантов. Призы победителям вручали профессионалы из мира футбола. Они здорово мотивируют. Ведь все эти юные спортсмены в будущем мечтают стать профессиональными игроками и прославлять страну на международной арене. "Кожаный мяч" дает им прекрасный шанс показать себя.
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