Чемпионы и финалисты "Кожаного мяча" получили трофеи

Завершился финал республиканских соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч". Сегодня определились лучшие среди 32 команд в 4 возрастах у мальчиков и девочек. Напомним, участники не имеют права заниматься в специализированных школах. Так по идее организаторов проходит дополнительная селекция во всех уголках страны. Особенной эта победа стала для клуба из Витебской области

За многие годы впервые мы достойнейшим образом представляем Витебскую область и свой родной город Чашники. 4 года назад эта команда создана, мы шли к этому 4 года. В прошлом году были вторыми на области. Но в итоге ребятам сказал - в следующем году мы выиграем и пошумим хорошо на республике. И в итоге все получилось.

Призы получили не только игроки. Президентский спортивный клуб в своем Instagram- аккаунте провел конкурс "Футбол для всех", в котором за промежуток времени от 30 до 60 секунд нужно было начеканить мяч максимально возможное количество раз. В категории взрослых наибольшее впечатление произвел Денис.

Я просто решил, что стоя слишком просто, решил попробовать усложнить, чтобы как-то уравнять шансы других участников, и просто, чтобы было красиво. Денис Поповиченко, победитель конкурса "Футбол для всех"