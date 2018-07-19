Задача минимум - попасть в восьмерку сильнейших. Через два дня в Минске стартует чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В столицу прибыли почти все 16 сборных. На групповом этапе белоруски встретятся с Францией, Японией и Колумбией. На заключительном этапе подготовки травмы получили ведущие участницы команды Ирина Кравченко и Яна Голякова. Тем не менее, наша сборная готова бороться и без двух лидеров.