Плюс один импортный "зубр". По сообщениям российской прессы, чешский вратарь Доминик Фурх может стать игроком минского "Динамо". Предполагается, что голкипер подпишет однолетний контракт. Минувший сезон 30-летний чех провел в "Эребру". Шведская команда не стала продолжать с ним сотрудничество, пригласив экс-"зубра" Йонаса Энрота. На счету Фурха более двухсот игр в КХЛ за омский "Авангард" и череповецкую "Северсталь".



По сообщениям того же источника, в стан бело-синих вернется нападающий Дмитрий Буйницкий. В прошлое межсезонье 23-летний форвард перешел из минского клуба в "Металлург", который покинул в ходе регулярного чемпионата, после чего Буйницкий продолжил карьеру в "Авангарде". И за "ястребов" Дмитрий в итоге не провел ни одного матча.



