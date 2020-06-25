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Чешский вратарь Доминик Фурх может стать игроком минского "Динамо"

Плюс один импортный "зубр". По сообщениям российской прессы, чешский вратарь Доминик Фурх может стать игроком минского "Динамо". Предполагается, что голкипер подпишет однолетний контракт. Минувший сезон 30-летний чех провел в "Эребру". Шведская команда не стала продолжать с ним сотрудничество, пригласив экс-"зубра" Йонаса Энрота. На счету Фурха более двухсот игр в КХЛ за омский "Авангард" и череповецкую "Северсталь".

По сообщениям того же источника, в стан бело-синих вернется нападающий Дмитрий Буйницкий. В прошлое межсезонье 23-летний форвард перешел из минского клуба в "Металлург", который покинул в ходе регулярного чемпионата, после чего Буйницкий продолжил карьеру в "Авангарде". И за "ястребов" Дмитрий в итоге не провел ни одного матча.

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