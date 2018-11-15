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Чествование медалистов третьей летней юношеской Олимпиады прошло в штаб-квартире НОК

Шаг к главной мечте - попасть и победить на Олимпийских играх! Спортсмены, которые вернулись с третьей летней юношеской Олимпиады, рассказали, что соревнования в Буэнос-Айресе мотивировали на дальнейшую работу. Чествование, которое состоялось по поручению Президента Беларуси, сегодня прошло в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Награды юным белорусским медалистам вручили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич.

Напомним, из девяти медалей на юношеской Олимпиаде две золотые - на счету дзюдоиста Артема Колосова, в личном и командном турнире серебро у Анастасии Шкурдай - в плавании. Ивана Брынзы - в академической гребле, и у толкательницы ядра - Елизаветы Дорц. 

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