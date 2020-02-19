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Четверо белорусов примут участие в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце - сегодня мужская индивидуальная гонка. На 20-километровую дистанцию выйдут и четверо белорусов - Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов и Максим Воробей. Всего же за медали поборются 105 стреляющих лыжников. Напомним, именно по итогам сегодняшней гонки будет определен состав участников на масс-старт. "Беларусь 5"покажет "индивидуалку" в прямом эфире. Начало трансляции из Антхольца в 16:05.

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