Четверо белорусов примут участие в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце - сегодня мужская индивидуальная гонка. На 20-километровую дистанцию выйдут и четверо белорусов - Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов и Максим Воробей. Всего же за медали поборются 105 стреляющих лыжников. Напомним, именно по итогам сегодняшней гонки будет определен состав участников на масс-старт. "Беларусь 5"покажет "индивидуалку" в прямом эфире. Начало трансляции из Антхольца в 16:05.