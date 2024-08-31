Четверо пловцов из Беларуси вышли в финал заплывов на спине на Паралимпийских играх

Спортсмены из Беларуси продолжают выступать на XVII летних Паралимпийских играх в Париже, сообщила БЕЛТА .



Утром третьего дня Игр на старт соревнований в бассейне выходили четверо представителей команды из Беларуси, каждому из которых в итоге удалось пробиться в вечерние финалы. На стометровке на спине в классе S12 Дмитрий Солей и Максим Вашкевич показали четвертый и пятый результаты среди 14 участников; на дистанции 400 м вольным стилем в классе S13 Игорь Бокий занял второе место, а Евгений Коваленок замкнул восьмерку финалистов.

Решающий заплыв на сотне на спине откроет вечернюю программу субботы, начало - в 19:30 по минскому времени. Спустя час на "Пари-Ла-Дефанс Арене" стартует финал на 400-метровке кролем.

После двух дней летних Паралимпийских игр в активе белорусской делегации две золотые медали, которые завоевал Игорь Бокий. 29 августа белорусский пловец победил на стометровке баттерфляем, а накануне стал сильнейшим на дистанции 100 м на спине.