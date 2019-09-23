Четвертая подряд победа "Динамо-Минск" в чемпионате Беларуси по футболу

Егор Зубович приносит минскому "Динамо" минимальную победу над "Гомелем" 1:0 в заключительном матче 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В активе столичной команды 41 балл и 4-я строчка в турнирной таблице, 6 очков до третьей позиции, она за "Шахтером".