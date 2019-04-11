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Четвертая серия проекта "Игры.by" в 21:50 на "Беларусь 1"
За очередным инфоповодом для дневников "Игры.by" ведущие проекта спустились под Землю и вышли на ринг. Что из этого получилось - смотрите сегодня вечером, а пока эксклюзивные кадры с летучки творческой бригады дневников. В четвертой серии проекта "Игры.by" мы расскажем о всех нюансах бокса. Зачем спортсмены гоняют вес? И сколько медалей будет разыграно в июне в Минске? Смотрите сегодня сразу после "Панорамы". Не пропустите!
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