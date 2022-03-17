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Четвертьфиналисты Лиги Европы по футболу будут определены 17 марта - все игры в эфире Белтелерадиокомпании
Большой футбольный вечер в эфире Белтелерадиокомпании. Все четвертьфиналисты Лиги Европы будут определены сегодня. В 20:35 на телеканале "Беларусь 5" - противостояние "Галатасарая" и "Барселоны". Сразу после завершения поединка, в 22:45, начнется трансляция игры "Вест Хэма" и "Севильи". Параллельно в 20:35 на "Беларусь 5 интернет" прямой эфир битвы "Байера" и "Аталанты". Следом, в 22:45, играть начнут "Лион" и "Порту".
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