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Четверть финалы МЧМ-2021 в эфире "Беларусь 5"

А сегодня вечер в формате горячего молодежного хоккея в эфире телеканала "Беларусь5". Двачетвертьфинала покажет спортивный канал. Сначала - в 20 часов - эфир поединкаРоссия - Германия. Затем, в 23:30, противостояние Финляндии и Швеции. Напомним,что еще две пары четвертьфиналистов сыграют завтра - это Канада и Чехия и США -Словакия.

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