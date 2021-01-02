Четверть финалы МЧМ-2021 в эфире "Беларусь 5"

А сегодня вечер в формате горячего молодежного хоккея в эфире телеканала "Беларусь5". Двачетвертьфинала покажет спортивный канал. Сначала - в 20 часов - эфир поединкаРоссия - Германия. Затем, в 23:30, противостояние Финляндии и Швеции. Напомним,что еще две пары четвертьфиналистов сыграют завтра - это Канада и Чехия и США -Словакия.