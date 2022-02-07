Олимпиада-2022: Алимбекова - пятая в индивидуальной гонке, конькобежки вне числа призеров

Немалый интерес вызывают в эти дни и трансляции олимпийских стартов. Сегодня в Пекине борьбу за награды продолжили белорусские спортсмены. Биатлонистки выступали в гонке на 15 километров, конькобежки - на дистанции в полторы тысячи метров. Да, мы рассчитывали на медали, болели, переживали. Тем более в общем зачете Кубка мира сразу две белоруски в десятке сильнейших. А Динара Алимбекова и вовсе на высокой второй позиции. Но Олимпиада - это совсем другая история. С места главных спортивных событий передает Алексей Мартиненок.





День биатлона на Олимпиаде

Четвертый день олимпийских соревнований. Игры набирают обороты и держат в напряжении болельщиков всего мира. Для белорусской сборной яркие огни Пекина пока только освещают путь к медалям, которые, мы уверены, обязательно будут!

Индивидуальные гонки в биатлоне - топ-зрелище. Это сразу понятно, когда видишь у трассы президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Значит именно здесь и сейчас все самое интересное. Для белорусов уж точно! Сегодня на старте квартет биатлонисток. Для двоих из них - Динары Алимбековой и Анны Сола - это уже второй выход на сложную и непредсказуемую трассу в горном кластере Джанцзякоу. В составе эстафетного микста девушки на днях заняли высокую шестую позицию, и укрепили большие надежды на будущие гонки. Кстати, не менее сильно тогда заставила поволноваться и погода. Биатлонный стадион находится в ущелье, леса здесь практически нет, постоянно дует ветер.

Сегодня было уже не так холодно, около минус 10 градусов. И настроение перед стартом - самое боевое.

Первый личный олимпийский старт биатлонисток

Это первый личный вид программы в олимпийском биатлоне. Индивидуальная гонка на 15 километров считается одной из самых сложных. Здесь нет штрафных кругов, каждый неточный выстрел сразу добавляет минуту ко времени на дистанции. Все белорусские спортсменки отправились на трассу в первой и начале второй стартовой группы.

Динара Алимбекова сразу подтвердила свой высокий уровень. На первой стрельбе без ошибок. Очень быстрая и чистая работа на втором огневом рубеже - второе место и всего три секунды отставания от лидера Дениз Херманн. Угнаться за ней очень непросто - немка в своей богатой карьере была бронзовым олимпийским призером в чистых лыжных гонках.

Третий огневой рубеж - снова чисто и очень быстро. Алимбекова уходит на трассу лидером. В этот момент стало понятно: сейчас мы претендуем на первую олимпийскую медаль Пекина!

Динара Алимбекова заняла пятое место

Но обидный и единственный за всю гонку промах на четвертой стрельбе отбросил ровно на минуту назад. На последних километрах Динара выложилась на 100 %, но этого оказалось мало для того, чтобы зацепиться за пьедестал почета. Итоговый результат - пятое место, совсем рядом от заветной медали.

Итоги индивидуальной гонки по биатлону

По итогам гонки Ирина Лещенко заняла 41-е место, Елена Кручинкина финишировала 48-й, Анну Сола снова подвела стрельба - 54-я итоговая позиция. После финиша она не могла сдержать эмоций.

Ну а на верхней строчке пьедестала почета сегодня та самая скоростная немка Дениз Херманн. Второе и третье место - у представительниц Франции и Норвегии.

Конькобежки не попали в число призеров