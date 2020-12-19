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Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня двумя гонками преследования
Четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Хохфильцен, продолжится сегодня двумя гонками преследования. Сначала на старт выйдут мужчины. По итогам спринта первым из белорусов на дистанцию отправится Антон Смольский. Также в преследовании выступят Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 14:50. Спустя два часа в борьбу вступят женщины. Елена Кручинкина будет стартовать 7-й, уступая норвежке Тириль Экхофф 40 секунд. Попали в старт-лист Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кривко.
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