Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону продолжится 21 января гонками преследования

Двумя гонками преследования в Раубичах сегодня продолжится четвертый этап Кубка Содружества. Первыми на старт выйдут женщины. Прямая трансляция со спорткомплекса начнется на "Беларусь 5" в 10:55. Динара Алимбекова-Смольская отправится на дистанцию четвертой, спустя 24 секунды после лидера Ларисы Куклиной.

После будем болеть за мужчин, где под первым номером будет стартовать Дмитрий Лазовский. Накануне наш стреляющий лыжник выиграл золотую медаль в спринтерской гонке. Антон Смольский на старте уступит своему партнеру по команде 32 секунды.