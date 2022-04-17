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Четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 17 апреля

Тремя поединками сегодня завершится 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Один из лидеров первенства - "Энергетик-БГУ" - в Бресте встретится с местным "Динамо". "Студенты", напомним, пока не проигрывали - 7 очков в активе, две победы и одна ничья. У брестчан же два пункта, и клуб пока очень близок к зоне вылета.

Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 20:20."Витебск" принимает "Славию", а менее чем через час стартует поединок "Гомеля" и "Днепра".

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