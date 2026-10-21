Четыре хоккейных матча откроют программу 15-го тура Экстралиги Беларуси

21 октября четыре встречи открывают программу 15-го тура белорусской Экстралиги. Два поединка Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире.

В Орше местный "Локомотив" попытается прервать серию из шести поражений кряду, железнодорожники примут "Брест" - 4-ю команду регулярного сезона, хозяева же пока только на 12-м месте.

Эфир на телеканале "Беларусь 5" начнется в 17:55, а в 20:15 лидер чемпионата "Шахтер" выйдет на лед против "Витебска". Горняки одержали 4 победы подряд.