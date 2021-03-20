Четыре белоруски будут бороться за пьедестал в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону

Сразу четыре белоруски сегодня будут бороться за пьедестал в гонке преследования.



Заключительный этап Кубка мира по биатлону в эти дни принимает шведский Эстерсунд. 11-я стартовая позиция у нашей олимпийской чемпионки Динары Алимбековой, она уйдет на дистанцию через 26 секунд после лидера - норвежки Тириль Экхофф. Впрочем, навязать борьбу скандинавке есть хорошие шансы и у других белорусок: Анна Сола - 13-я, 18-я - Ирина Кривко, 29-я - Елена Кручинкина. Прямая трансляция гонки начнется в 14:05 на "Беларусь 5".



В 17:05 - старт мужского пасьюта. Здесь лучший из белорусов - Антон Смольский - он будет стартовать 17-м. Также в гонку преследования по итогам спринта отобрались Сергей Бочарников и Максим Воробей. Завершится же заключительный этап Кубка мира завтра масс-стартами.



