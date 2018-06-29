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Четыре белоруски начнут выступление на Уимблдоне с основной сетки

Четыре белоруски начнут выступление на Уимблдоне с основной сетки: в первом раунде третьего в сезоне Мэйджора Александра Саснович сразится с Петрой Квитовой, а Виктория Азаренко с Екатериной Александровой, соперница

Арина Соболенко Михаэла Бузарнеску, а Вера Лапко - Кристина Макхейл.

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