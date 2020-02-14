Четыре белорусские биатлонистки выйдут сегодня на старт женского спринта в Антхольце

Четыре белорусские биатлонистки выйдут сегодня на старт женского спринта, который пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. На дистанцию отправятся Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Анна Сола и Динара Алимбекова. Всего же в стартовом листе значатся 102 фамилии. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 16:35 .

А совсем скоро сильнейшие биатлонисты Европы будут бороться за медали чемпионата континента в белорусских Раубичах. Международный союз биатлонистов официально подтвердил перенос спортивного форума в нашу страну. Напомним, причиной смены места проведения чемпионата стали неблагоприятные погодные условия в Эстонии. В Беларуси хоть и не холоднее, чем в Отепя, зато снега для проведения подобного старта заготовлено достаточно. Чемпионат Европы, напомним, пройдет с 26 февраля по 1 марта.