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Четыре матча внесут изменения в турнирную таблицу чемпионата страны по футболу

В эти минуты борисовский БАТЭ принимает брестское "Динамо". Телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию игры. В рамках третьего тура сегодня встретятся "Ислочь" и "Неман", а также "Витебск" и минское "Торпедо". В 20:45 начнут выяснение отношений "Динамо-Минск" и "Городея". Этот поединок также в прямом эфире "Беларусь 5".

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