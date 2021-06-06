Четыре медали завоевали белорусы в заключительный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ

Четыре медали завоевали сегодня белорусские экипажи на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Медальный тон задали в начале дня Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик.



В гонках мужских байдарок-двоек им не было равных. Наш экипаж финишировал первым на дистанции 500 метров. Позади остались сильнейшие лодки Украины, Германии, Португалии, России и Франции.

Ольга Климова взяла золото в женской каноэ-одиночке



Еще одну золотую медаль на дистанции 5 тысяч метров на каноэ уверенно выиграла Ольга Климова. Ближайшего преследователя - Дору Хоранью из Венгрии - белоруска опередила более чем на 17 секунд. Финишировала Климова красиво - в гордом одиночестве.



Серебряными медалями копилку белорусской дружины в Познани пополнил экипаж байдарки-четверки в составе Маргариты Махневой, Ольги Худенко, Надежды Попок и Марины Литвинчук. На дистанции 500 метров наших девушек обошли лишь венгерки.



А в финальном заезде мужской байдарки-одиночки на 5 километров вторым стал Олег Юреня. Его результат превзошел также лишь атлет из Венгрии.

В медальном зачете сборная Беларуси на третьем месте

На континентальном форуме белорусская команда завоевала восемь наград. Из них три высшей пробы, три серебра и две бронзы. В медальном зачете Беларусь финишировала на третьем месте, выше только сборные Германии и Венгрии.

