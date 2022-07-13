Четырехкратного олимпийского чемпиона в Англию из Сомали привезли торговцы людьми

Четырехкратный олимипйский чемпион Мо Фара признался, что в Англию его из Сомали привезли торговцы людьми. По словам самого титулованного британского легкоатлета, его настоящее имя Хусейн, он попал в Великобританию ребенком по поддельным документам и был вынужден несколько лет работать на одну из сомалийских семей в Лондоне. Фара стал кавалером ордена Британской империи в 2013 году и был посвящен в рыцари.

