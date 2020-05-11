БАТЭ выходит на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси

Четырьмя матчами завершился восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. БАТЭ в заключительном поединке игрового дня в голевой феерии 5:3 победил ФК "Смолевичи" и благодаря этому по дополнительным показателям вышел на первое место в турнирной таблице. 16 очков в активе желто-синих, столько же у "Слуцка".



"Ислочь" отстает всего на один балл от лидеров: в домашнем поединке команда Виталия Жуковского 2:1 победила "Белшину".



Набравший ход "Шахтер" не сумел обыграть "Витебск" в гостях - 0:0. У “горняков” 12 баллов и пока седьмое место, северяне отстают на одно очко.



В центральном же поединке тура в Бресте местное "Динамо" принимало минское: на автогол Бручича уже точным ударом в чужие ворота отметился Данило, но викторию все же вырвали южане - Лаптев принес 3 очка Бресту.



Обзоры всех туров чемпионата Беларуси по футболу смотрите на нашем сайте. Также вашему вниманию новый проект "На грани фола. Футбольное обозрение".



