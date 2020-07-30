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Чиро Иммобиле - главный претендент на "Золотую бутсу"
"Золотая бутса" в этом сезоне достанется точно футболисту из итальянской Серии А. И с большой долей вероятности ее возьмет Чиро Иммобиле из "Лацио". В матче 37-го тура первенства нападающий провел один мяч в ворота "Брешии", столичные же праздновали викторию 2:0. В 36 играх чемпионата Иммобиле забил 35 мячей, Роберт Левандовски, выступающий за "Баварию", отличался в Бундеслиге 34 раза. Таким образом, потеснить форварда бело-голубых остается теоретический шанс у Криштиану Роналду, за тур до финиша Серии А португалец отстает от итальянца на 4 гола.
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